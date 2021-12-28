В Московском регионе изъяли более 6 тонн поддельной красной икры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Реутове пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированной красной икры, изъято более 6 тонн поддельного товара. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подпольный цех располагался на территории промышленной зоны в городе Реутове. По предварительным данным, злоумышленники закупали имитированную икру, расфасовывали ее в банки, наклеивали этикетки несуществующих производителей и отгружали на склад, расположенный в столице. Продукт реализовывали под видом лососевой икры в торговые точки Московского региона, а также Ивановской, Омской, Тамбовской областей", - сказала она.

По словам Волк, на производстве трудились пять граждан ближнего зарубежья, у которых не было медицинских книжек и разрешения на работу. Они привлечены к административной ответственности. "Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия одновременно в Москве и Московской области на производстве, в складских помещениях и торговом павильоне. Обнаружено и изъято более 4 тонн готовой к продаже расфасованной фальсифицированной продукции, свыше 2,3 тонны имитированной икры, 155 рулонов с этикетками, тара, черновые записи", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). В настоящее время четверо подозреваемых установлены, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один заключен под домашний арест.