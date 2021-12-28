Число погибших при пожаре в общежитии на Ямале увеличилось до четырех

ТАСС, 28 декабря. Количество погибших жильцов общежития в Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), где в выходные произошел пожар, возросло до четырех. Об этом сообщила в социальных сетях глава города Елена Молдован.

"В нашем городе произошло трагическое событие. Пожар в доме по адресу: Губкина, 47 унес жизни четырех человек. Плотно занимаемся оказанием материальной помощи, обеспечением всем необходимым, восстановлением документов, решением жилищных вопросов", - написал она.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном общежитии №47 ночью 26 декабря. На момент пожара в нем проживали 43 человека. Ранее в СУ СК России по региону сообщали, что погибли трое жильцов. Возбуждено уголовное дело.