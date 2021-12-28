Следствие по делу о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Пронина завершено

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении телефонных мошенников, которые похитили 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, завершено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"Материалы дела поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

Ранее двое телефонных мошенников украли у ветерана 400 тыс. рублей. По данным полиции, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника. Злоумышленники были задержаны. 5 июня суд отправил их в СИЗО. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой. Один из задержанных совершил еще как минимум еще три аналогичных преступления. Причиненный гражданам ущерб возмещен частично.

Василий Пронин, 96-летний ветеран и участник битвы на Курской дуге, был гостем на параде Победы на Красной площади и сидел рядом с президентом России.