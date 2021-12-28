Дело возбудили в отношении курганца за призыв к насилию над правоохранительными органами

ТАСС, 28 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего жителя Кургана из-за комментариев под постом в интернете с призывами к насилию над правоохранительными органами. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего жителя г. Кургана. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет"). В сентябре 2021 года обвиняемый разместил в открытой группе социальной сети "ВКонтакте" комментарии к одному из постов, которые содержат публичные призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении представителей правоохранительных органов как социальной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают фактические обстоятельства произошедшего.