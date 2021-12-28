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Два человека погибли в ДТП с легковушкой и манипулятором в Подмосковье

ДТП произошло на дороге Калиново - Дракино в Серпуховском районе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Легковая машина столкнулась с манипулятором, выехав на полосу встречного движения из-за заноса в Подмосковье, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 12:29 мск на дороге Калиново - Дракино в Серпуховском районе. "Автомобиль LADA Granta во время заноса вынесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с манипулятором Isuzu. В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковушке", - сказали в пресс-службе.

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