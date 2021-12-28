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Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК РФ

Андрей Алексеенко обвиняется получении взятки в виде ружья
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко Администрация и городская Дума Краснодара/CC BY 4.0
Описание
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко
© Администрация и городская Дума Краснодара/CC BY 4.0

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в виде ружья, ранее возбужденное в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом журналистам сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

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"Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ", - заявил он, отвечая на вопрос о ходе расследования уголовного дела в отношении Алексеенко.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что сотрудники УФСБ России по региону установили факт получения взятки Алексеенко, в отношении него возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, в 2018 году, когда он занимал должность первого вице-губернатор Краснодарского края, через посредника им было получено дорогостоящее ружье стоимостью порядка 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.

В СУ СК по региону заявляли, что мэр Краснодара задержан, ружье у него изъято. В тот же день мэрия Краснодара сообщила, что Алексеенко находится на рабочем месте, продолжает исполнять свои обязательства.

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