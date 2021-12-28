Источник: в Ставропольском крае задержали мужчину, который разбрасывал петарды в больнице

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Светлограде в Ставропольском крае задержали мужчину, который разбрасывал петарды в больнице, пострадавших нет, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, у задержанного оружия не обнаружили. "По предварительной информации, мужчину задерживал наряд ОВО Росгвардии, оружия у него обнаружено не было, он разбрасывал по больнице петарды", - сказал собеседник агентства.

В то же время в пресс-службе краевого ГУ МВД России уточнили, что мужчину задержали сотрудники ППС. "Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина пытался ворваться в больницу в Светлограде, его обезвредили. Пострадавших в результате инцидента нет.