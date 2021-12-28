Экс-главу отдела полиции в Волгограде осудили условно по делу о гибели 11 человек на Волге

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи на Волге в 2018 году. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, сообщили во вторник в Следственном комитете РФ.

"Он [бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Следствием собрана достаточная доказательственная база, приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант уголовного дела осуществлял мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений в речном порту Волгограда и не пресек действия, в результате которых при столкновении маломерного судна и теплохода погибли 11 человек.

Как сообщалось ранее, 11 июня 2018 года волгоградец Дмитрий Хахалев, не имея навыков судовождения и удостоверения на право управления маломерным судном, с 15 пассажирами на борту в качестве судоводителя беспрепятственно вышел на воду на незарегистрированном в установленном порядке маломерном судне - плавдаче "Елань 12". В ночное время этого же дня Хахалев в состоянии алкогольного опьянения, нарушив требования правил плавания по внутренним водным путям РФ, при пересечении акватории Волги без включенных ходовых огней допустил столкновение маломерного судна с теплоходом "Капитан Вечеркин". В результате столкновения 11 человек, в том числе сам судоводитель, утонули, жизнь и здоровье выживших пяти пассажиров подверглись реальной опасности.

В июне 2020 года суд признал виновным в ЧП погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева. Позже был осужден на четыре года условно владелец лодочной станции Леонид Жданов. Приговоры по данному делу также были вынесены старшему государственному инспектору центрального отделения Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Волгоградской области Сергею Петрову, государственному инспектору того же отделения Елене Беляковой.