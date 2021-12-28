Сотрудника отдела по борьбе с коррупцией задержали в Орске по подозрению во взяточничестве

ОРЕНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Оперативники задержали сотрудника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции межмуниципального управления МВД России "Орское", предварительно, причастного к получению взятки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Ранее местные СМИ распространили информацию о задержании в Орске "высокопоставленного полицейского с 3 млн рублей наличными" в виде взятки.

"Оперативниками пресечены противоправные действия должностного лица. Предварительно установлена причастность сотрудника ОЭБиПК МУ МВД России "Орское" к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за оказание содействия в непривлечении к уголовной ответственности за противоправную деятельность. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудник районного отдела полиции был задержан", - сообщил собеседник агентства.

При подтверждении вины, как уточнили в пресс-службе, задержанный будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководителя в этом случае привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области, уголовное дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере возбуждено по материалам регионального УФСБ России в отношении старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России "Орское". По данным следствия, подозреваемый получил лично взятку в виде денег в размере 3 млн рублей в интересах директора коммерческой организации, которому грозила уголовная ответственность в связи с выявлением факта неуплаты налогов. Следователь возбудил ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проведены обыски по месту жительства подозреваемого и в МУ МВД России "Орское", говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте следственного управления по региону.