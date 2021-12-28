На Кубани объявили выговор главе бюро судмедэкспертизы после инцидента с телом умершей

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Руководителю бюро судебно-медицинской экспертизы в Тимашевске объявили выговор после произошедшего осенью инцидента с телом умершей, он уволился по собственному желанию. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В конце октября в местных социальных сетях опубликовали фото с телом умершей женщины, которое привезли к зданию районной администрации Тимашевского района. Глава района Андрей Палий заявил, что после инцидента возникли вопросы к работе морга и ритуальных агентств, тело умершей в итоге приняли в морге, затем передали родственникам для захоронения. Полиция на Кубани возбудила уголовное дело и предъявила обвинение по статье о надругательстве над умершей в Тимашевске в отношении предпринимателя, осуществлявшего транспортировку, дело передали в суд, прокуратура Краснодарского края проводила проверку.

"Выяснили, что не все в порядке в этом морге. Был наказан и уволился руководитель этого бюро в Тимашевске", - сообщил Табельский. В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС уточнили, что руководителю бюро судебно-медицинской экспертизы в Тимашевске объявили выговор, после чего он уволился по собственному желанию.

Табельский добавил, что после инцидента проверки организаций похоронного дела проводятся и в других районах региона.

По версии полиции, предприниматель не выполнил условия договора об оказании услуг по транспортировке тела умершей жительницы Калининского района в морг, там ему отказали в приеме тела, для привлечения общественного внимания в выходной день он привез и выгрузил на носилках ее тело на центральной площади Тимашевска возле здания администрации.