Около 10 свердловских компаний пострадали от нового вида онлайн-мошенничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Примерно 10 компаний Свердловской области пострадали от нового вида мошенничества, когда при международных переговорах в формате онлайн злоумышленники подменяют собой зарубежного контрагента. Ущерб одному из предприятий приближается к 1 млрд рублей, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

"Две стороны, не имея [из-за пандемии] возможности встречаться, только онлайн находят друг друга, начинают переговоры, не подозревая, что к определенным каналам связи этих переговоров подключается третья сторона, которая в каком-то промежутке времени изучает технику, лексикон, ментальные нюансы переговорного процесса двух сторон, потом подменяет одну из сторон. Наш росcийский, уральский в том числе, контрагент не понимает, что произошла подмена. В конце концов, наша сторона авансирует эту сделку", - сообщил Беседин, отметив, что в региональную торгово-промышленную палату поступила информация о порядка 10 таких случаев. По его словам, компания, понесшая ущерб почти в 1 млрд рублей, не является новичком на международном рынке.

Беседин уточнил ТАСС, что в данный момент расследованием этих случаев занимаются Интерпол и правоохранительные органы на территории других государств. При этом не всегда сразу удается установить, с территории какой страны производились мошеннические действия. Президент УТПП призвал бизнесменов быть внимательнее в ведении переговоров и перед их началом тщательно проверять контрагентов.