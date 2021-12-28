На Кубани глумившихся над школьником учеников намерены поместить в спецучреждение

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера возбуждено после инцидента в школе в станице Варениковской Крымского района. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних прокуратуры Краснодарского края Николай Асабин.

Ранее следователи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье о халатности против должностных лиц школы в станице Варениковской, где в отношении ученика младших классов были совершены противоправные действия старшими учащимися.

"В отношении восьмилетнего подростка 12-летними учащимися были совершены иные насильственные действия, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), на сегодня оно находится в производстве СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В ходе расследования установлены все лица, причастные к совершению данному преступления, в том числе и подстрекатели. Комиссия по делам несовершеннолетних будет однозначно принимать решение о выходе в суд с ходатайством о помещении данных несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, они на сегодня не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности", - сообщил Асабин.

Он отметил, что 12-летние подростки поставлены на профилактические учеты как комиссией по делам несовершеннолетних, так и полицией. По его данным, подростки воспитываются в неполных семьях.

В октябре в федеральных Telegram-каналах появились сведения о совершении противоправных действий в отношении ученика второго класса школы №41 в станице Варениковской учащимися. Авторы сообщали, что ученики снимали происходящее на телефон и выложили в интернет, откуда о произошедшем якобы узнала тетя мальчика. Ранее проверку проводила прокуратура. Источник в правоохранительных органах региона сообщал, что в отношении потерпевшего были совершены иные действия сексуального характера.