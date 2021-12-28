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Уголовное дело возбудили в отношении устроившего стрельбу в больнице в Светлограде

Дело возбуждено по статье о хулиганстве

ПЯТИГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство" возбуждено в отношении мужчины, который стрелял в больнице в Светлограде. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", - отметили в ведомстве.

По данным ведомства, 28 декабря подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. "Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал", - сказано в сообщении следственного управления.

Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения. 

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