Комиссия МАК приступила к расследованию крушения вертолета в Удмуртии

ТАСС, 28 декабря. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии, говорится в сообщении комитета.

"27 декабря 2021 года в районе населенного пункта Азино Удмуртской Республики произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-15671 АО "Казанское авиапредприятие". Воздушное судно разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.