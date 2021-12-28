Депутата Рашкин лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования

ТАСС, 28 декабря. Мировой суд Лысогорского района Саратовской области вынес постановление о лишении водительских прав на 1,5 года депутата Госдумы Валерия Рашкина за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщили ТАСС во вторник в аппарате мирового судьи.

"Вынесено постановление о назначении наказания в виде 1,5 лет лишения права управления транспортным средством и административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Вменялось нарушение ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ "Неисполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщила собеседница агентства

По ходатайству Рашкина, как уточнила собеседница агентства, административное дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

Ранее депутаты Госдумы дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 "Незаконная охота" УК РФ, которая предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.