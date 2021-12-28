Суд прекратил дело предполагаемого сообщника экс-офицера ФСБ Черкалина за сроком давности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд во вторник прекратил в связи с истечением срока давности уголовное дело бывшего сотрудника управления "К" ФСБ Андрея Васильева, предполагаемого сообщника осужденного за мошенничество и получение взяток экс-главы отдела управления "К" Кирилла Черкалина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство Васильева и его адвоката Александра Гофштейна и прекратил уголовное дело в отношении Васильева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - зачитал свое решение судья Константин Селезнев.

Суд также постановил отменить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Васильева и освободить его в зале суда. По решению суда с него будет взыскано более 1 млн рублей на оплату судебных издержек, в том числе связанных с производством экспертиз.

Согласно решению суда, арест с имущества Васильева и членов его семьи снят частично, большая часть предметов собственности возвращена. В их числе элитные наручные часы Rolex, памятные монеты, автомобиль Lexus. Сохранен арест лишь на то имущество, стоимость которого равняется сумме взысканных издержек.

Ранее на процессе выступила прокурор Милана Дигаева, она согласилась с прекращением уголовного дела, но потребовала сохранить арест, наложенный на несколько объектов недвижимости семьи Васильева в Московской области. По ее словам, они могут быть обращены в доход потерпевших в качестве компенсации понесенного ими ущерба.

Как следует из обвинительного заключения, бывший заместитель начальника управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов и его сообщник, сотрудник управления "К" Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%. Тем самым предпринимателям был причинен ущерб в размере 638 млн рублей. Также Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100-150 тыс. от руководителей АКБ "Кредитимпэксбанк" за общее покровительство и поддержку в решении споров. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн рублей. Отмечается, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным.

Дело и его фигуранты

Дело в отношении Фролова, Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко было выделено в особое производство из дела Черкалина. По делу также проходит банкир Дмитрий Шкурко, который, по версии обвинения, лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Вину обвиняемые не признают.

Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Суд также взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей.