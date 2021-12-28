Упавший в Удмуртии вертолет Ми-2 экплуатировался почти 36 лет

ТАСС, 28 декабря. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение в Удмуртии, эксплуатировался почти 36 лет, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Этот Ми-2 был в эксплуатации с 1986 года. Сертификат его летной годности действовал до апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства. Вертолет произвели на польском заводе PZL- widnik, до покупки его АО "Казанское авиапредприятие" эксплуатантом был ДОСААФ.

27 декабря в Удмуртии вертолет Ми-2 АО "Казанское авиапредприятие", выполнявший облет нефтепровода для АО "Транснефть - Прикамье", потерпел крушение. Его удалось обнаружить ночью между населенными пунктами Азино и Кияик. Пилот воздушного судна погиб, пассажир пострадал, его доставили в больницу. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.