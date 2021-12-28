{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Упавший в Удмуртии вертолет Ми-2 экплуатировался почти 36 лет

Его произвели на польском заводе в 1986 году

ТАСС, 28 декабря. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение в Удмуртии, эксплуатировался почти 36 лет, сообщили ТАСС в авиационных службах.

На эту тему

"Этот Ми-2 был в эксплуатации с 1986 года. Сертификат его летной годности действовал до апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства. Вертолет произвели на польском заводе PZL- widnik, до покупки его АО "Казанское авиапредприятие" эксплуатантом был ДОСААФ.

27 декабря в Удмуртии вертолет Ми-2 АО "Казанское авиапредприятие", выполнявший облет нефтепровода для АО "Транснефть - Прикамье", потерпел крушение. Его удалось обнаружить ночью между населенными пунктами Азино и Кияик. Пилот воздушного судна погиб, пассажир пострадал, его доставили в больницу. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги
РоссияУдмуртия
На Кубани объявили выговор главе бюро судмедэкспертизы после инцидента с телом умершей
Он уволился
Читать полностью