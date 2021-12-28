В цехе шоколадной фабрики в Бердске обрушились перекрытия

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Обрушение перекрытий цеха шоколадной фабрики произошло в Бердске Новосибирской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация об обрушении перекрытия производственного цеха. Город Бердск, Новосибирская область. На место выехала опергруппа гарнизона. Предварительно, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на фабрике "Шоколадная страна". По словам собеседника агентства, наиболее вероятной причиной обрушения может быть большое скопление снега на крыше, людей в цехе не было.

Компания "Шоколадная страна" в Бердске основана в 2000 году. Как сообщается на сайте фабрики, в ассортименте предприятия более 150 наименований печенья и конфет.