В ДТП в Марий Эл погиб человек

ТАСС, 28 декабря. При столкновении двух автомобилей в Звениговском районе Марий Эл пять человек пострадали и один погиб. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"Пять пострадавших и один погибший", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что среди пострадавших детей нет. Обстоятельства аварии выясняются. ДТП произошло на автодороге "Вятка".

По данным Gismeteo, в республике ясная погода, 15 градусов мороза, наледь на дорогах отсутствует.

Звениговский район расположен в южной части Республики Марий Эл по левобережью реки Волги.