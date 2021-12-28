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Открывший стрельбу в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

В пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю уточнили, что изначально оружие было охолощенным, но позже было переделано под стрельбу боевыми патронами
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ТАСС, 28 декабря. Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

"[Стрельбу открыл] мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что вневедомственная охрана прибыла на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице.

В настоящее время мужчина задержан, пострадавших в результате происшествия нет.

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