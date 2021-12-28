Открывший стрельбу в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

ТАСС, 28 декабря. Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

"[Стрельбу открыл] мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что вневедомственная охрана прибыла на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице.

В настоящее время мужчина задержан, пострадавших в результате происшествия нет.