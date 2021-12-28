Астраханский экс-адвокат, обещавший протекцию за 1,2 млн рублей, получил условный срок

АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Астраханской области признал виновным бывшего адвоката, обещавшего решить вопрос о назначении не связанного с лишением свободы наказания своей подзащитной. Мужчина получил условный срок, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Бывший адвокат признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штрафом в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что адвокат оказывал юридические услуги женщине, в отношении которой следственной частью УМВД возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков. Он сообщил знакомому подзащитной о том, что обладает надежными связями в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей сможет решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. При этом адвокат не имел возможности и намерений выполнить обещанное.