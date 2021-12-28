На трассе М-4 в Ростовской области столкнулись 15 машин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать автомобилей столкнулось на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где идет сильный снегопад. Как сообщили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, движение по трассе в направлении Ростова-на-Дону затруднено.

"В 14:00 мск на 1 006-м км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение 15 автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждение. На месте работают инспекторы ДПС, сотрудники дорожных служб и МЧС. Движение в направлении Ростова-на-Дону затруднено", - говорится в сообщении.

Ростовская область несколько суток находится под влиянием циклона. По данным синоптиков, 28-30 декабря ожидаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах. В ночные и утренние часы возможен туман.