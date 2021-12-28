Международная организация "Спасем детей" сообщила о смерти двух сотрудников в Мьянме

ТАСС, 28 декабря. Международная неправительственная организация "Спасем детей" (Save the Children) подтвердила гибель двух своих сотрудников в Мьянме. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Сегодня мы с глубокой печалью подтверждаем, что два члена организации "Спасем детей" были среди по меньшей мере 35 человек, в том числе женщин и детей, убитых в пятницу 24 декабря в результате нападения мьянманских вооруженных сил в штате Карен", - цитирует агентство заявление организации.

Ранее издание Myanmar NOW сообщило об обнаружении обгоревших останков по меньшей мере 35 человек, в том числе детей, на востоке штата Карен. По сведениям издания, тела были найдены в восьми автомобилях. Международная неправительственная организация "Спасем детей" заявила, что двое ее сотрудников, которые ранее работали в близлежащем районе, пропали без вести.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.