Три человека погибли при лобовом столкновении двух машин под Самарой

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области. Три человека погибли и два пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД

"Кинель-Черкасский район, 81-й км автодороги Самара - Бугуруслан, лобовое столкновение "Гранты" и Skoda. Сотрудники ГИБДД оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов", - рассказала собеседница агентства.

В "Ладе" погибли два человека и один пострадал, в Skoda один погиб и один пострадал. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится опрос очевидцев.