Иностранцы, нападавшие на интернет-кафе в Приморье, получили от 10 до 12 лет колонии

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил четырех иностранцев, которые организовали вооруженную группу и совершили восемь разбойных нападений на интернет-кафе во Владивостоке и Уссурийске, к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе 2020 года двое иностранных граждан создали банду, в состав которой вошли еще трое их соотечественников. На вооружении фигурантов находилось два пистолета и холодное оружие. <...> Согласно разработанной схеме и распределенным ролям, в вечернее или ночное время один из участников банды под видом посетителя заходил в интернет-кафе и, дожидавшись, когда в заведении не оставалось посетителей, сообщал об этом другим членам банды. Они врывались в заведение с надетыми на голову масками и, угрожая администраторам оружием, похищали имеющиеся денежные средства и ценности", - говорится в сообщении.

Банда совершила восемь нападений на интернет-кафе во Владивостоке и Уссурийске, причинив ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей. Приморский краевой суд признал иностранцев виновными по статьям "Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и организации, руководство такой группой (бандой) и участие в ней" и "Разбой, совершенный организованной группой с незаконным проникновением в помещение, с применением оружия и угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья".

В зависимости от роли виновных в совершенных преступлениях, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Один из организаторов ранее осужден Приморским краевым судом.