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Суд оштрафовал замдиректора ДЮСШ под Пензой по делу об отравлении детей в бассейне

Сумма штрафа составила 90 тыс. рублей

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Нижнеломовский районный суд Пензенской области признал замдиректора детско-юношеской спортивной школы виновным в халатности и оштрафовал на 90 тыс. рублей по делу об отравлении хлором 20 детей в бассейне "Волна", которое произошло в апреле 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

"Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал канистры с реагентами и долил около 3,5 - 4 литров жидкости для понижения уровня pH воды в резервуар с хлором, что вызвало химическую реакцию. Парами хлора отравились 20 детей 2004-2013 годов рождения, которые занимались в тот день в бассейне. Все они получили легкий вред здоровью.

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РоссияПензенская область
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