Суд приговорил жительницу Адыгеи к 8,5 года колонии за содействие родственнице из ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима жительницу Адыгеи Марину Мугу, которая отправила 90 тыс. рублей родственнице, принимающей участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что с ноября 2019 года по апрель 2020 года женщина перевела своей родственнице в общей сумме 90 тыс. рублей. Деньги предназначались для продолжения ее участия в деятельности ИГ за пределами России. "В соответствии с приговором суда Мугу признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Мугу признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".