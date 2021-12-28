Водитель квадроцикла упал с обрыва в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Квадроцикл с водителем сорвался с обрыва в Зольском районе Кабардино-Балкарии, спасатели выехали ему на помощь, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 14:10 мск 28 декабря в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Зольском районе, вблизи смотровой площадки плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного-поисково-спасательного отряда МЧС России, чтобы добраться до места происшествия, им потребуется три часа.

"Кто и откуда приехал, не знаем, состояние пострадавшего неизвестно", - добавили в пресс-службе, отметив, что информация уточняется.