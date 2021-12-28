Суд вынес приговор жительнице Кубани, спонсировавшей вылет террористов в Сирию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии жительницу Краснодарского края Ольгу Петрову, которая отправила деньги на приобретение авиабилетов лицам, желавшим улететь в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2013 году женщина познакомилась с лицом, которое собирало деньги для приобретения авиабилетов тем, кто желает вступить в ряды незаконных вооруженных формирований в Сирии. Желая оказать содействие, Петрова получила необходимые реквизиты и перевела деньги на общую сумму 21,7 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что Петрова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").