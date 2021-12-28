Мужчину ранили из травматического пистолета в ТЦ в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных в ходе конфликта в ТЦ "Принц Плаза" на юго-западе Москвы ранили мужчину из травматического пистолета и скрылись, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В 13:11 поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: улица Профсоюзная, 129а. В результате конфликта неизвестные, предположительно из травматического оружия, выстрелили несколько раз в своего оппонента и ранили его", - рассказали в ведомстве.

Нападавшие скрылись на автомобиле белого цвета, ведет их розыск. Пострадавший госпитализирован.