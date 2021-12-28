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Депутата думы Томска Фадееву обвинили в организации экстремистского сообщества

Она вину не признала
Депутат городской думы Томска Ксения Фадеева (в центре) Вадим Белозерцев/ТАСС
Описание
Депутат городской думы Томска Ксения Фадеева (в центре)
© Вадим Белозерцев/ТАСС

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат городской думы Томска и бывший руководитель штаба Навального в Томской области (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Ксения Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где обвиняемой избирается мера пресечения.

"Фадеева задержана, ей предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 282.1 ("Организация экстремистского сообщества") и ч. 3 ст. 239 ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан") УК РФ. Обвиняемая вину не признала", - сообщил в ходе заседания следователь СК РФ.

Ранее источник в органах власти сообщал ТАСС, что Фадеева участвует в следственных действиях следователей центрального аппарата СК РФ. По данным местных СМИ, во вторник она была задержана.

Фадеева до 2021 года курировала работу штаба Алексея Навального в Томской области, в 2020 году была избрана в городскую думу Томска.

 

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РоссияТомская область
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