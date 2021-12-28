Суд оставил в силе наказание экс-сотрудника ДПС Подмосковья, обвиняемого в изнасилованиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания на более мягкое бывшему сотруднику ДПС одного из батальонов ГИБДД Московской области Артуру Косицыну, осужденному за изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник.

"Проверив материалы и обсудив доводы представления, Свердловский областной суд отменил постановление Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил и отказал в удовлетворении ходатайства осужденного Косицына А. А. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, суд в Нижнем Тагиле заменил неотбытую часть наказания на принудительные работы сроком один год 16 дней с удержанием 15% заработка в доход государства.

В марте 2018 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила уже заменял Косицыну неотбытую часть наказания в размере пять лет, восемь месяцев и пять дней на два года исправительных работ с удержанием 10% из его зарплаты. Однако после этого Свердловский областной суд отменил постановление.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, осужденный не принял достаточных мер к погашению ущерба, причиненного преступлением. "Обстоятельства и тяжесть совершенных преступлений, которые носили многоэпизодный характер, свидетельствуют о сложившемся у осужденного противоправном образе жизни и поведения, он не утратил общественной опасности, в связи с чем его правопослушное поведение возможно под контролем администрации исправительной колонии", - говорится в сообщении.

Косицын был задержан в декабре 2009 года. По данным следствия, он совершал преступления на территории Москвы и Подмосковья. Как правило, он в свободное от службы время заходил следом за женщинами в подъезд или лифт и, угрожая ножом, совершал изнасилования. Нагатинский районный суд Москвы признал Артура Косицына виновным по 26 эпизодам и приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.