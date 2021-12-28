Сторонник украинских неонацистов из Ростовской области арестован на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Сторонник украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ" из Ростовской области, который готовил убийство журналиста, арестован на два месяца. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина арестован на два месяца. Будет содержаться в СИЗО № 2 города Новочеркасска", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о стороннике украинской неонацистской группировки "МКУ", которого ранее задержали в Ростовской области.

По словам источника, подозреваемого зовут Алексей, он является жителем Егорлыкского района Ростовской области.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 17 декабря сообщил о задержании в Ростовской области гражданина России 1979 года рождения, причастного к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике. В ходе допроса, видео которого распространила ФСБ России, мужчина рассказал, что готовил убийство женщины-журналиста.

Как сообщали в ЦОС, у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.