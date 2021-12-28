Сильные ливни привели к наводнению в некоторых городах ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Сильные ливни привели к наводнению в столице ЮАР Претории и самом крупном городе страны - Йоханнесбурге. Об этом сообщил во вторник портал News24 со ссылкой на муниципальные власти двух мегаполисов.

По его данным, частично затопленными оказались низко расположенные районы столичных предместий - Хамманскраала и Бронкхорстспрейта. Там идет эвакуация жителей, сотрудники сил спасения выкапывают траншеи для ликвидации паводка. Пострадавших переводят во временные приюты, обустроенные в муниципальных зданиях.

В Йоханнесбурге разлилась река Юкскей, затоплены трущобные кварталы Дипслут, Клиптаун и несколько других.

Многодневные ливни обрушились и на другие регионы страны. Так, в провинции Свободное Государство в результате наводнения погибли восемь человек. Власти призвали население этой обычно засушливой провинции не пытаться самостоятельно пересекать вышедшие из берегов реки.