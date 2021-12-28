В здание посольства Турции в Варшаве бросили бутылку с горючей смесью

ВАРШАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бутылка с горючей смесью брошена во вторник в здание посольства Турции в Варшаве. Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает телеканал TVN24.

"Подтверждаю, что около 14 часов (16:00 мск - прим. ТАСС) произошел инцидент на одном из объектов, охраняемых отделом защиты дипломатических представительств", - сообщил телеканалу офицер столичной полицейской комендатуры Рафал Ретманиак.

По предварительной информации, подозреваемый задержан. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет.