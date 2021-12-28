{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В здание посольства Турции в Варшаве бросили бутылку с горючей смесью

Подозреваемый задержан. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет

ВАРШАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бутылка с горючей смесью брошена во вторник в здание посольства Турции в Варшаве. Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает телеканал TVN24.

"Подтверждаю, что около 14 часов (16:00 мск - прим. ТАСС) произошел инцидент на одном из объектов, охраняемых отделом защиты дипломатических представительств", - сообщил телеканалу офицер столичной полицейской комендатуры Рафал Ретманиак.

По предварительной информации, подозреваемый задержан. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет.

Теги
ТурцияПольша
Суд избрал запрет определенных действий депутату думы Томска Фадеевой
Она обвиняется в организации экстремистского сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан
Читать полностью