Двух жителей Тюменской области, убивших человека на спор, осудили на длительные сроки

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к длительным тюремным срокам двух жителей Тюменской области, которые убили человека на спор в 2015 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

"В Тюменской области вынесен приговор двум жителям Абатского района, признанными виновными в пособничестве и убийстве односельчанина, числившегося пропавшим без вести с сентября 2015 года. <...> Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 сентября 2015 осужденные <...> распивали спиртные напитки. В какой-то момент между двумя молодыми людьми произошел спор, в результате которого 19-летний мужчина решил доказать своему 26-летнему знакомому, что способен убить первого встречного человека. <...> Суд назначил подсудимому, совершившему убийство, 17 лет лишения свободы, а его пособнику 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области, погибшего в последний раз родственники видели в ночь на 19 сентября 2015 года, добиться результатов следствию в 2015 году не удалось, но все необходимые мероприятия по уголовного делу продолжались.