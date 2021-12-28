СМИ: мужчина, угрожавший взорвать себя у отделения банка в Черногории, сдался властям

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Житель города Бар Эдин Бегзич, который угрожал взорвать себя у здания отделения банка NLB, сдался властям после разговора с вице-премьером Черногории Дританом Абазовичем. Об этом сообщило во вторник национальное телевидение Черногории RTCG.

Утром во вторник Бегзич пришел к отделению банка до его открытия, обклеил отделение лозунгами со своими требованиями, а пришедших на работу сотрудников банка отправил домой, чтобы не подвергать опасности. После этого мужчина заявил, что взорвет себя, если банк не выплатит долги сотрудникам предприятия Primorka. Мужчина разместил в YouTube ролик со своими требованиями, угрожая взорвать самодельное взрывное устройство.

Полиция эвакуировала здание, в котором находится банк, а также заблокировала улицу, на которой оно находится.

После того, как к ситуации подключился вице-премьер Дритан Абазович, пообещавший принять работников предприятия Primorka и обсудить их проблемы, Бегзич сдался полиции, сообщает телеканал.

Телевидение уточняет, что бомба, которой угрожал мужчина, была муляжом, а бутылки якобы с коктейлями Молотова были наполнены водой.