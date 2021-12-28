Дело бывшего министра природных ресурсов Дагестана направили в суд

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева направлено в суд Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В прокуратуре Дагестана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу",- говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый, занимая указанную должность, несмотря на наличие оснований для расторжения соглашений с региональным оператором - ООО УК "Лидер", не исполнявшим обязательства по организации, транспортировке и размещении твердых коммунальных отходов и не представившим банковскую гарантию, своевременные процедуры по прекращению незаконной деятельности не принял. "Данные нарушения позволили ООО УК "Лидер" осуществить незаконное транспортирование и последующее размещение собранных твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном для этих целей. Бездействие обвиняемого повлекло существенное нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, лишило возможности получения денежной компенсации за неисполнение региональным оператором обязательств в общей сумме более 100 млн рублей", - добавили в прокуратуре Дагестана.