Устроившему стрельбу на Красной площади предъявили окончательное обвинение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции акционисту Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Леонид Соловьев.

"Следствие по делу Крисевича завершено. Ему предъявлено обвинительное заключение в окончательном варианте. Ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Следствие считает, что он нарушил общественный порядок, вызвал у прохожих чувство беспокойства и страх", - сказал адвокат. Он добавил, что его подзащитный не признает вину.

Защитник отметил, что в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, Крисевич причинил моральный вред, выразившийся "в испуге за свою жизнь и здоровье".

Крисевич, по версии следствия, дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания, а на Лубянке сымитировал распятие.