Экс-директор "Утриша" частично признал вину по делу о пожаре

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший директор государственного заповедника "Утриш", где в 2020 году произошел крупный пожар, обвиняемый в мошенничестве и халатности, и его сын, обвиняемый в мошенничестве, частично признали свою вину, на их имущество наложен арест с целью последующего возмещения ущерба. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский во вторник.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что на Кубани завершили расследование дела о пожаре в отношении бывшего директора государственного заповедника "Утриш", он обвиняется по двум статьям УК РФ. Установлено, что он вменял инспекторам охраны обязанность заниматься деятельностью коммерческого экскурсионного маршрута вместо патрулирования и обеспечения противопожарной безопасности. Также директор еще в 2018 году принял на работу своего сына на должность водителя автомобиля и по совместительству фиктивно оформил его на должность государственного инспектора отдела охраны территории, по второй должности его сын не выполнял свои функции, но получал заработную плату из средств федерального бюджета. По данным ведомства, сыну директора предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

"На имущество подсудимых наложен арест. Вину в предъявленных обвинениях они признали частично", - сообщил Табельский. Ранее сообщалось, что общий ущерб превысил 988 млн рублей.

Пожар произошел в 2020 году, общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения была вызвана труднодоступностью местности, сильным ветром и засушливой погодой, привлекалась авиация. После пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с предложением расширить территорию заповедника "Утриш", включив в него краевой заказник, где произошел крупный пожар. Минприроды РФ поддержало инициативу губернатора.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившихся с третичного периода.