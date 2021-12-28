На Казанском направлении МЖД задерживаются поезда из-за инцидента с пешеходом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пешеходом, который переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 18:43 мск на участке Перово - Люберцы-1 совершил незапланированную остановку поезд №7044 Москва - Рязань из-за травмирования человека, по предварительной информации, переходившего пути в неположенном месте. На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область. МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.