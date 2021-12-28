Дело о ненадлежащей работе чиновников расследуют на Кубани из-за гибели людей при непогоде

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Туапсинского района после подтоплений в июле, когда в муниципалитете погибли пять человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

При июльских подтоплениях в Краснодарском крае погибли семь человек, из которых двое в Горячем Ключе и пятеро в Туапсинском районе. Тогда сообщалось, что уголовные дела СУ СК РФ по Краснодарскому краю были возбуждены по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Так, по факту гибели в Туапсинском районе 5 человек территориальным следственным отделом расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами администрации Туапсинского района, в настоящее время по делу проводится ранее назначенная комплексная криминалистическая (ситуационная) экспертиза", - сообщил Табельский.

Касаемо гибели двоих мужчин в Горячем Ключе, он пояснил, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, законность такого решения была проверена прокуратурой края. Табельский отметил, что в целом по краю средства оповещения населения сработали на должном уровне, в период ЧС был выявлен только один факт несрабатывания сирен в Туапсинском районе, что послужило основанием для принятия мер реагирования.

"Территориальными прокурорами выявлялись факты нарушения сроков выплаты компенсаций пострадавшим жителям, несвоевременного обследования пострадавшей территории, принятия недостаточных мер по расчистке населенных пунктов, отсутствия необходимого обеспечения пунктов временного размещения и иные нарушения, что отражено в внесенных актах прокурорского реагирования, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения своевременно устранены", - резюмировал прокурор Краснодарского края.

Ране сообщалось, что в Туапсинском районе с дороги смыло автомобиль, машина перевернулась, погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, в селе Горском в результате прилива воды в своем доме погиб 71-летний мужчина, также погибли водитель "Камаза" и несовершеннолетняя, ехавшая вместе с ним в автомобиле. В Горячем Ключе были обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждение об эвакуации.