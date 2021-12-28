Мать с сыном умерли от отравления угарным газом в Ивановской области

ТАСС, 28 декабря. Семья из трех человек отравилась угарным газом в Ивановской области, двое из которых умерли. По данному факту прокуратура региона начала проверку, сообщила ТАСС представитель надзорного органа Екатерина Сидорова.

"По предварительным данным, в одной из квартир дома в деревне Сабиново Лежневского района семья отравилась угарным газом. 51-летняя женщина и ее 29-летний сын погибли, еще один мужчина доставлен в лечебное учреждение", - сообщила собеседница агентства.

По данному факту прокуратура начала проверку в отношении "Лежневской управляющей компании", АО "Газпром газораспределение Иваново", а также предприятия "Энергетик", которое специализируется на обслуживании вентканалов и дымоходов.