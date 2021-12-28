В Махачкале произошла массовая драка

МАХАЧКАЛА, 28 декабря./ТАСС/. Массовая драка произошла между представителями подрядной организации и местными жителями в центре Махачкалы. Несколько человек задержаны, сообщил источник ТАСС в администрации города.

"Предварительной причиной массовой драки стала перекрытая на ремонт одна из центральных улиц города. Представители подрядной организации, отвечающие за ремонт, ранее уведомляли горожан, что дорога будет закрыта. Драка произошла между жильцами домов улицы Коркмасова и представителями подрядной организации. В результате несколько человек задержаны",- сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидентом в настоящее занимаются правоохранительные органы.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.