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В Петербурге автобус въехал в здание театра "Приют комедианта" во время спектакля

Инцидент произошел во время спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Автобус в Петербурге въехал в историческое здание начала XIX века - Дом Таирова, в котором располагается государственный театр "Приют комедианта". Инцидент произошел во время спектакля, никто из присутствовавших не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Автобус въехал в здание, но, слава богу, никто не пострадал. Фасад тоже не особо сильно пострадал, был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, автобус задел несколько автомобилей, стоявших рядом со зданием театра, отметили в пресс-службе.

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