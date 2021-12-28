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В Тернопольской области Украины произошел пожар на хлебокомбинате

Огнем охвачено около 1,3 тыс. кв. м, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на территории хлебокомбината в городе Чортков Тернопольской области Украины. Огнем охвачено около 1,3 тыс. кв. м, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны в своем Telegram-канале.

"В 19:25 (20:25 мск) в ГСЧС поступила информация о том, что в городе Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар на крыше на площади около 1,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Спасатели пытаются не допустить распространения огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из Тернополя. Всего к тушению привлечено 35 человек и восемь единиц техники.

"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

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