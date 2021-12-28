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В Сочи насильно удерживавший мать мужчина оказал сопротивление Росгвардии

Он задержан

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Насильно удерживавший свою мать мужчина в Сочи при задержании оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии. Он был ранен ответным огнем в руку и задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение от жителей улицы Красная о том, что из частного домовладения слышны хлопки, похожие на выстрелы. В результате опроса соседей полицейские установили личность стрелявшего. Также стало ясно, что в доме находится его мать. В момент задержания, проходившего при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, мужчина оказал сопротивление и был ранен в руку", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о происшествии поступило в 20:00 мск. Установлено, что нарушителем является 31-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сообщается, что ранее он был судим. Правоохранители изъяли у него оружие, источник его приобретения выясняется.

"Других пострадавших в результате инцидента нет. Задержанному оказана первая помощь", - добавили в ведомстве.

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