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Суд арестовал мужчину, угрожавшего взорвать гранату в ТЦ "Метрополис" в Москве

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ о хулиганстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мужчина, угрожавший взорвать гранату в ТЦ "Метрополис" в Москве, арестован, сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры, суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ о хулиганстве.

В воскресенье мужчина зашел в магазин парфюмерии в торговом центре "Метрополис", украл товар, на входе его пытались остановить охранники, но он достал предмет, похожий на гранату, и смог убежать. В этот же день он был задержан.

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