В реанимации больницы Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в палате интенсивной терапии Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области на западе Украины. В результате два человека погибли, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте.

"В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. "На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения", - добавили в Минздраве.