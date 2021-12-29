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В реанимации больницы Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв

В результате происшествия два человека погибли

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в палате интенсивной терапии Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области на западе Украины. В результате два человека погибли, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны на своем официальном сайте.

"В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. "На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения", - добавили в Минздраве.

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