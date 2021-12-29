Пожар на хлебокомбинате в Тернопольской области Украины ликвидирован

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на территории хлебокомбината в городе Чортков - одного из крупнейших в Тернопольской области Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям страны.

"В 20:50 (21:50 мск 28 декабря) пожар в складском здании на территории комбината хлебопродуктов в городе Чортков локализован, в 23:07 (00:07 мск 29 декабря) ликвидирован на площади 1,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлекались 53 человека и 13 единиц техники. Жертв и пострадавших нет, заверили в службе.

В ведомстве подчеркнули, что спасателям удалось не допустить распространения огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. В то же время местные СМИ сообщили, что остатки сгоревшего здания упали на железнодорожные пути и заблокировали движение по ним.

По информации агентства УНИАН, хлебокомбинат является одним из крупнейших в Тернопольской области, на его складах размещено более 10 тыс. тонн зерна, в том числе и составляющего госрезерв страны.